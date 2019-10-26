الجيش يسيطر على محيط معسكر اليرموك -فيديو

بثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورا يظهر تجول قوات الجيش في مُحيط معسكر اليرموك بعد دحر القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأكدت شعبة الإعلام عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قوات الجيش دحرت القوات التابعة لحكومة الوفاق من محيط معسكر اليرموك وسيطرت على أجزاءٍ كبيرة منه، ولازالت تتقدم إلى ما بعد معسكر اليرموك .

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن عمليات الجيش لن تتوقف إلا بتخليص كامل ليبيا من الجماعات المتطرفة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي أعلنت أن قوات الجيش تمكنت من إحكام سيطرتها على منطقة الأحياء البرية والكزيرما بعد اشتباكات عنيفة خاضتها خلال الساعات الماضية مؤكدة أنها تتحفظ على نشر المواقع الأخرى التي تمت السيطرة عليها للحفاظ على سرية سير العمليات العسكرية وسلامة الجنود.

عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول بمُحيط معسكر اليرموك بعد دحر مجموعات الحشد المليشياوي من قبل وحداتنا العسكرية عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول بمُحيط معسكر اليرموك بعد دحر مجموعات الحشد المليشياوي من قبل وحداتنا العسكرية التي سيطرت على أجزاءٍ كبيرة منه ، ولازالت تتقدم إلى ما بعد معسكر اليرموك . لن تتوقف عملياتنا إلا بتخليص كامل تراب ليبيا منكم ومن أتباعكم الذين دمّروا الوطن .#حفظ_الله_قواتكم_المُسلحة Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Saturday, October 26, 2019

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