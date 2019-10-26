الأفريكوم تكشف عدد عناصر داعش في ليبيا

أكد القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” القضاء على 25% من الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش الموجودين في ليبيا وذلك خلال 4 غارات جوية أمريكية.

وبحسب مصادر إعلامية قال المتحدث باسم “أفريكوم” العقيد كريس كارنس السبت بحسب إن تلك العناصر كانت تتجمع في معسكرات بالجنوب الليبي لتجنيد عناصر جدد، مضيفاً أن قوات أفريكوم ستستمر في مراقبة الوضع حتى لا تصبح ليبيا محطة رئيسية للإرهابيين مجدداً.

وأوضح كارنس أن عدد عناصر تنظيم داعش المتواجدين في ليبيا الآن أقل من 150 عنصر بعد أن تم القضاء على 46 إرهابي، مؤكداً أنهم سيواصلون مراقبة ورصد مواقع الإرهابيين في ليبيا.

وأضاف كارنس: “منذ إعادة تموضع القوات الأميركية في أبريل الماضي أستمرينا في المراقبة والرصد للوضع في ليبيا، قلقنا الشديد هو أنه مع الحرب التي تشهدها البلاد فإن التنظيمات الإرهابية وبالتحديد تنظيم داعش قد يتمكن من إعادة الاستقرار والبدئ بتجنيد عناصر جدد” موضحا أنه عند رصد محاولة عدد من عناصر التنظيم تدريب عناصر جدد جرى ضرب المعسكرات قبل أن تتوسع.

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