“الضمان” يشرع بمناقشة الميزانية التقديرية لـ2020

بدأ مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق الضمان الاجتماعي خالد اسرير اليوم السبت بمناقشة الميزانية التقديرية للعام المقبل، حيث استهل اسرير اجتماعات المزانية مع مسؤولي فرع الضمان في سوف الجين.

ووفقا لما نشرته إدارة الضمان الاجتماعي على موقع فيسبوك، فإن إدارة المالية ستستمر في عقد الاجتماعات بقاعة إدارة المشروعات بمنطقة البركة حتى منتصف نوفمبر المقبل، وأكدت إدارة الإعلام في الضمان الاجتماعي أن الاجتماعات ستعقد بشكل متوال، وأن الجلسة الثانية ستكون مع إدارة فرع البطنان لمناقشة ميزانية عام 2020.

وكان وزير المالية فرج بومطاري أصدر قبل أيام قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لحصر الديون والالتزامات المتبادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي ووفقا للقرار فإن اللجنة ستتحقق من الاستقطاعات الضمانية لصالح صندوق الضمان الاجتماعي إن كانت خصمت من الميزانية العامة أم لا.

وشدد القرار وقتها على ضرورة اقتراح حلول من قبل اللجنة لتسوية الالتزامات المالية مع الصندوق ومطابقتها، وطالب بومطاري في القرار الذي اطلعت قناة “218” على نسخة منه، اللجنة بإيجاد آلية عمل بشأن تنفيذ قرار الرئاسي الذي ينص على تخصيص 500 مليون دينار لسداد جزء من الدين العام على أن تقدم اللجنة تقريرها لبومطاري بعد شهر من صدور القرار.

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