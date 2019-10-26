الوطنية للنفط تشارك في اجتماعات الدول المصدرة للغاز الطبيعي

تستعد المؤسسة الوطنية للنفط الليبية للمشاركة في اجتماعات الدول المصدرة للغاز الطبيعي المقرر عقدها في غينيا الاستوائية 26-29 نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر نفطي لم تسمه إن المؤسسة تلقت الدعوة للمشاركة في الاجتماع السنوي “للدول المصدرة للغاز والتي تملك حوالي 70% من احتياطيات الغاز العالمية”، مؤكداً أن “الغرض من الاجتماع هو التنسيق بين هذه الدول لاستقرار أسعار الغاز”.

وأكد أنه سيشارك في الاجتماع “عدة دول مصدرة للغاز وهي الإمارات والجزائر ومصر وبوليفيا وغينيا وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وفنزويلا”.

وتحتل ليبيا في المرتبة الـ21 عالميا في احتياطيات الغاز.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال “إنّ الدور الذي تلعبه ليبيا كدولة منتجة للغاز الطبيعي مهم جدّا” مضيفا أنه يمكن لليبيا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 50 بالمئة من قرابة 3000 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، وذلك إذا ما تم توفير الاستثمارات المطلوبة، وإذا ما سمح الوضع الأمني بذلك وتابع: يمكننا توفير أكثر من 1.5 مليار دولار سنويًا باستخدام الغاز كوقود أساسي لتوليد الطاقة بدلاً من الوقود السائل.

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