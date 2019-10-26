نشطاء فزان يطالبون بالكشف عن مخصصات الإقليم

العنوان_سبها

طالب أهالي ومؤسسات المجتمع المدني والناشطون والمهتمون بالشأن العام في فزان، نواب الجنوب، بالعودة إلى ناخبيهم لتوضيح ما صرح به رئيس الحكومة المؤقتة، بشأن الثلاثين مليون دينار التي كانت مخصصة للجنوب.

وفي بيان أصدروه اليوم بالخصوص، حملوا الجهات التشريعية والتنفيذية والنائب العام، مسؤولية الكشف عن المخصصات التي رصدت لفزان منذ عام ألفين واثني عشر حتى الآن، كما دعوا كافة الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا في وجه الفساد المالي والإداري، الذي بات ينهش في مؤسسات الدولة ويغامر بمصير أبنائها، حسبما جاء في البيان.

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