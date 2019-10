“الخارجية التونسية”: ندعو للوقف الفوري للعمليات العسكرية في ليبيا

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني في أشغال مؤتمر القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الذي تجري أشغاله بالعاصمة الأذرية، باكو يومي 25 و26 أكتوبر 2019.

وأبرز الفرجاني، في كلمته في فعاليات المؤتمر، موقف تونس من الوضع في ليبيا، الداعي إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بهذا البلد، والنأي بهذا الملفّ عن التدخّلات الأجنبية حتّى يتمكّن الأشقاء الليبيّون من استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف، أن ” تونس، في نفس السياق، دول الحركة من أجل العمل الجماعي، صلب الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي والشرعية الدوليّة، على أجل إيجاد تسوية سياسيّة للأزمتين بكلّ من سوريا واليمن بما يحفظ سيادة البلدين وووحدتهما الترابية|.

