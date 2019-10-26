مصر تدعو لمعالجة خلل توزيع الثروة في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة معالجة الخلل في توزيع الثروة والسلطة في ليبيا، معتبرا ذلك أحد الأسباب الرئيسة للأزمة القائمة في البلاد.

ودعا شكري في القمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، إلى ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017.

ووفق المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، فقد دعا شكري كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية، مؤكدا أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها.

كما دعا شكري إلى اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، وضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به في محاسبة الأنظمة المتورطة في دعم الإرهاب.

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