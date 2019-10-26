السفير الأمريكي لوزير الحكم المحلي: ندعم الحل السياسي للصراع في ليبيا

التقى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في تونس وزير الحكم المحلي الليبي ميلاد طاهر.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن السفير الأمريكي أكد التزام الولايات المتحدة بدعم حل سياسي للصراع في ليبيا، من خلال جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مؤكدا أنه يتطلع لأن يتمكن من مقابلة الوزير مرة أخرى في طرابلس

من جانبه أوضح طاهر الجهود التي تبذلها وزارة الحكم المحلي لدعم البلديات في جميع أنحاء ليبيا كما بحث الجانبان سبل قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالمساعدة في هذه الجهود.

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