هيئة الكهرباء بالمنطقة الشرقية تشرع في تنفيذ محطة للطاقة الشمسية بمدينة الكفرة

العنوان_الكفرة

وقعت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة عقداً مع شركة إيطالية من أجل تركيب محطة الطاقة الشمسية بمدينة الكفرة وبموافقة رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة “عبدالله الثني” .

وذكر مكتب الإعلام في منطقة الكفرة العسكرية عبر صفحته علي “الفيسبوك” أنه نظراً لتوقف الطيران عن المنطقة وانقطاع الكهرباء المستمر ، قام آمر المناطق العسكرية الجنوبية الحدودية “بالقاسم الأبعج” بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء بإصدار تعليماته لأجل إحضار فنيين تابعين للشركة الصينية المنفذة لهذا العمل إلى مدينة الكفرة من أجل عمل دراسة اقتصادية أولية للموقع الذي سيتم تركيب محطة الطاقة الشمسية به.

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