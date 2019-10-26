الجيش يؤكد مواصلة عملياته العسكرية في طرابلس وكامل ليبيا -فيديو

أخبار ليبيا24

أكد الجيش الوطني اليوم السبت أن عملياته العسكرية لن تتوقف حتى تخليص كامل التراب الليبي من الجماعات الإرهابية والإجرامية المسلحة.

ومنذ أبريل الماضي تخوض وحدات الجيش الوطني معارك متواصلة في إطار عملية تحرير العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني “لن تتوقف عملياتنا إلا بتخليص كامل تراب ليبيا منكم ومن أتباعكم الذين دمّروا الوطن”.

وأصدرت الشعبة تسجيل مصور أظهر تجول عدستها بمُحيط معسكر اليرموك بعد دحر المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، من قبل الوحدات العسكرية التابعة للجيش.

عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول بمُحيط معسكر اليرموك بعد دحر مجموعات الحشد المليشياوي من قبل وحداتنا العسكرية عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول بمُحيط معسكر اليرموك بعد دحر مجموعات الحشد المليشياوي من قبل وحداتنا العسكرية التي سيطرت على أجزاءٍ كبيرة منه ، ولازالت تتقدم إلى ما بعد معسكر اليرموك . لن تتوقف عملياتنا إلا بتخليص كامل تراب ليبيا منكم ومن أتباعكم الذين دمّروا الوطن .#حفظ_الله_قواتكم_المُسلحة Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Saturday, October 26, 2019

وأكدت الشعبة أن الجيش الوطني سيطر على أجزاء كبيرة من محيط معسكر اليرموك ولازال يتقدم إلى ما بعد المعسكر.

ونشرت الشعبة تسجيل مصور آخر يظهر لحظة استهداف الوحدات العسكرية للجيش لأحد المواقع التي تتمركز بها مجموعات الوفاق.

كما نشرت مشاهد مُصوّرة لبعض المواقع التي قامت الوحدات العسكرية بالجيش بإحكام سيطرتها عليها وتأمينها في كلٍ من منطقة الأحياء البرية والكزيرما، وذلك بعد اشتباكات عنيفة خاضتها يوم الجمعة.

وأشارت الشعبة إلى أنها تتحفظ عن نشر مواقع أخرى تمت السيطرة عليها، وذلك لسرية سير العمليات العسكرية، حفاظاً على سلامة الجنود.

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