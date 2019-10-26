داخلية الوفاق :عبد الرحمن ميلاد مطلوب للعدالة

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن عبد الرحمن ميلاد الذي استضافته قناة إيطالية وتحدث مرتديا الزي الرسمي لا يتبع وزارة الداخلية ومطلوب للسلطات الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها “إن الأجهزة الأمنية تولي ملف متابعة كل المطلوبين متابعة خاصة وأن تواروا عن الأنظار واستغلوا الهجوم المسلح على العاصمة لإعادة الظهور وحاولوا استغلال الوضع الأمني” مضيفة لكن ميلاد عاد “للاختفاء بمجرد علمه بأنه متابع ومطلوب ضبطه”.

وأكدت الوزارة أن ميلاد لا يتبعها “ولا يتقاضى راتب منها ويتبع خفر السواحل التابع للقوات البحرية وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتاريخ 23 ابريل 2019 وجرى مخاطبة جهة عمله بإيقافه عن العمل وإيقاف صرف راتبه كما قام المصرف المركزي امتثالا لقرار النائب العام بالتحفظ على حساباته المصرفية لدى المصارف التجارية”.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل البحث والتحري عن كل المطلوبين وتعزز منظومتها الأمنية بأحدث نظم تتبع المطلوبين جنائيا ومنعهم من السفر من المنافذ الرسمية والتعميم عليهم خارجيا حتى يمثلوا أمام القضاء.

وكان ميلاد الملقب “بالبيجا” ظهر بحسب مصادر إعلامية في اجتماعين رسميين في إيطاليا، أحدهما مع خفر السواحل الإيطالي، وأجرت الصحفية الإيطالية فرانشيسكا مانوتشي حوارا معه قال فيه إنه جاهز للاستجواب من قبل السلطات المعنية حول التهم الموجهة إليه بتهريب البشر، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استند على ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي دليل حقيقي.

وحل زيارته الأخيرة إلى إيطاليا، قال “البيجا” إنه تلقى الدعوة عبر المنظمة الدولية للهجرة، والرحلة لم تشمل إيطاليا فقط، بل تونس وإسبانيا أيضا، وأشار إلى أنه أجرى مقابلة الحصول على التأشير في السفارة الإيطالية بطرابلس، وكان الجميع يعلمون أنه سيتوجه إلى إيطاليا.

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