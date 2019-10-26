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الغنوشي يدعو قيس سعيد لتحريك ملف حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا رئيس حركة «النهضة» التونسية، راشد الغنوشي، الرئيس المنتخب قيس سعيد في أول يوم له بقصر قرطاج، إلى التحرك باتجاه وضع حد للأزمة الليبية، وإحلال السلام في الجارة الشرقية لتونس.

والتقى الغنوشي قيس سعيد في قصر قرطاج في إطار تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إذ قال رئيس حركة «النهضة» إنه وجه الدعوة للرئيس التونسي من أجل تفعيل الاتفاقات التونسية مع الدول المغاربية وتحريك السلم في ليبيا والقيام بدور من طرفه «باعتبار ذلك واجبًا أخويًّا وباعتباره سيحل الكثير من المشكلات الاقتصادية في تونس»، حسبما جاء في بيان للحركة، اليوم السبت.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي، الذي تسلم مقاليد الحكم قبل أيام قليلة، أنه سيجعل الملف الليبي على رأس الأولويات في سياسته الخارجية بالنظر للارتباط الوثيق بين تونس وليبيا.

وبدأ قيس سعيد، منذ نهار أمس الجمعة إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد، لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تشكل أغلبها حركة «النهضة» باعتبارها الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية برصيد 52 مقعدًا من أصل 217 مقعدًا قبل أسابيع قليلة.

كما التقى سعيد في قصر قرطاج الرئاسي، كلًّا من رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، منافسه الحاصل على المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية، على اعتبار أن حزبه فاز بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بالإضافة إلى لقائه الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي»، محمد عبو.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اتوقع ان يصطدم قيس سعيد بالاخوان فى تونس فهو رجل قانون يحترم الدستور ولا يقبل جرائم حزب النهبة للمتخلف عقليا راشى الغنوشى ووعد فى الانتخابات بكشف الجهاز السرى لحزب النهبة وهو يتميز بانه جاء بارادة شعبية رافضة لكل الاحزاب السياسية واولها حزب الخوان الذى سقط مرشحه البهلوان عبدالفتاح مورو وحزب الخوان بالمقاعد التى حصل عليعا كمن يمسك بقطعة من الجمر فلا يستطيع تشكيل الحكومة الا بارضاء عدد كبير ومن المستقلين والرضا بشروطهم الصعبة او يشكل الحكومة حزب قلب تونس المعادى له ومعظم الاحزاب فى تونس ترفض الوجود فى حكومة ترأسها النهضة لان هذا يعنى عزلة دولية لتونس وانهيار اقتصادها المعتمد على السياحة فكيف لحزب ارهابى ان يجلب السياح وبالتالى فان الحل الافضل لرئيس تونس ان يستغل الفرصة الذهبية فى عدم وجود حزب اغلبية وان حزب الاكثرية خصل على اقل من ربع المقاعد ويغير الدستور لتتحول تونس الى نظام رئاسى وليس برلمانى ويكون دور البرلمان التشريع ورقابة الحكومة بينما الرئيس هو من يختار الحكومة ولحل المشكلة الحالية ولمنع عزل تونس فى حالة تشكيل حزب النهضة الارهابى الحكومة عليه ان يشجع عدد من الاحزاب المدنية على تشكيل ائتلاف القوى المدنية يضم اكثر من عدد المقاعد المطلوبة لتشكيل للحكومة وان فشل فى ذلك فستدفع تونس الثمن بعدم الاستقرار وحدوث ثورة جديدة للاطاحة بحكم الفنكوشى

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