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«داخلية الوفاق» تصدر بيناً حول استضافة قناة إيطالية للمطلوب أمنياً عبد الرحمن ميلاد

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

انتقدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ، استضافة قناة إيطالية للمطلوب أمنيا عبد الرحمن ميلاد، «وهو يرتدي الزي الرسمي».

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الأجهزة الأمنية تولي ملف متابعة كل المطلوبين متابعة خاصة، وأن «آخرين تواروا عن الأنظار واستغلوا حرب طرابلس، لإعادة الظهور وحاولوا استغلال الوضع الأمني».

وأكدت أن هذا الشخص لا يتبع وزارة الداخلية وأجهزتها ولا يتقاضى أي راتب وهو يتبع خفر السواحل التابع للقوات البحرية، وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتاريخ 23 إبريل الماضي، وجري مخاطبة جهة عمله بإيقافه عن العمل وإيقاف صرف راتبه، كما قام المصرف المركزي امتثالا لقرار النائب العام بالتحفظ علي حساباته المصرفية لدي المصارف التجارية.

وشددت الوزارة على أنها سوف تستمر في البحث والتحري عن كل المطلوبين، وتعزز منظومتها الأمنية بأحدث نظم تتبع المطلوبين جنائيا ومنعهم من السفر من المنافذ الرسمية والتعميم عليهم خارجيا حتي يمثلوا أمام القضاء ويواجهوا التهم المنسوبة إليهم.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • وهل نسيت داخلية النفاق ان هناك مطلوب للنائب العام وصدر امر ضبط واحضار له من وزير داخلية النفاق بتهمة تهديد وزير المالية بالقتل فى مكتبه ومع انه موجود فى طرابلس ومكانه معروف ولم يتم القبض عليه وايضا من قتل البكوش فى الشارع تم تهريبه لتركيا ياعزيزى انتم مافيا الاجرام فى طرابلس ولن تنفذ اوامر النائب العام الا بعد تحرير طرابلس من يبقى منهم حيا سيتم احضاره من قفاه وبعد الزفة يسلم للنائب العام ليطبق العداله معه ومع من كان يحميه واولهم باشاغا هايدخل السجن مثل وزير داخلية مصر الاسبق حبيب العادلى ويجرب السجن وهو مسجون وليس سجان للابرياء

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