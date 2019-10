المتوسط:

أكد غرفة عملية الكرامة التابعة للجيش، أنه ” نقلا عن مصادر من منطقة أبو سليم أن أكثر من 300 متطوع من الأفراد الذين انضموا للمليشيات على اساس أنهم قوى أمنية ورفض هربوا “.

وأوضحت الغرفة ، في تدوينة له عبر صفحتها، أن “غنيوه الككللي للحضور قد وضع قائمة للمطلوبين من المتطوعين الذين تخلوا عنه أمس ليلاً والذين رفضوا هذا الصباح استلام المهام القتالية”.

