بعد ظهوره على قناة إيطالية.. داخلية الوفاق: عبدالرحمن ميلاد لا يتبعنا وهو مطلوب لدى النائب العام

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم السبت أن عبدالرحمن ميلاد الشهير بـ “البيدجا” لا يتبعها وأجهزتها الأمنية ولا يتقاضى أي راتب منها، وذلك تعقيبًا ظهوره في لقاء على إحدى القنوات الإيطالية مرتديًا زيًا رسميًا.

وأكدت الوزارة في بيان أن “البيدجا” يتبع خفر السواحل التابع للقوات البحرية وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتاريخ 23 أبريل 2019.

وقالت، “إنه جرى مخاطبة جهة عمله بإيقافه عن العمل وإيقاف صرف مرتباته، كما قام المصرف المركزي امتثالا لقرار النائب العام بالتحفظ على حساباته المصرفية لدى المصارف التجارية”.

وأكدت الوزارة، أن الأجهزة الأمنية تولي ملف متابعة كل المطلوبين متابعة خاصة وأن آخرين تواروا عن الأنظار واستغلوا الهجوم على العاصمة لإعادة الظهور وحاولوا استغلال الوضع الأمني.

وأشارت إلى أن “البيدجا” عاد للاختفاء بمجرد علمه بأنه متابع ومطلوب ضبطه.

وأكدت، أنها سوف تستمر في البحث والتحري عن كل المطلوبين وسوف تعزز منظومتها الأمنية، بأحدث نظم تتبع المطلوبين جنائيا ومنعهم من السفر عبر المنافذ الرسمية والتعميم عليهم خارجيا حتى يمثلوا امام القضاء ويواجهوا التهم المنسوبة إليهم.

وظهر “البيدجا” الذي كان رئيسًا سابقًا لخفر السواحل في الزاوية والذي تتهمه الأمم المتحدة بأنه مهرب خطير، في لقاء تلفزيوني على إحدى القنوات الإيطالية.

وقال البيدجا إن زيارته لإيطالية، ضمن 12 شخصًا بعضهم من وزارة الداخلية والخارجية والعدل، جاءت بدعوة من قبل المنظمة الدولية للهجرة لخفر السواحل الذي هو جزء من البحرية الليبية، مشيرًا إلى أن الزيارة لا تشمل إيطاليا فقط ولكن أيضًا تونس وإسبانيا.

وأشار عبدالرحمن إلى أن دخوله إلى إيطاليا جاء بإجراءات رسمية بعد تقديم الحصول على التأشيرة في طرابلس، مؤكدًا أن الجميع كان يعلم أنه متوجه إلى إيطالية.

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