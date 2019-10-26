العثور على جثة مواطن من الفقهاء متحللة بعد عام من اختطافه

قال رئيس الفرع البلدي الفقهاء ببلدية الجفرة بان احدى الدوريات التابعة للقوات المسلحة الليبية عثرت على جثة المواطن بلقاسم حميد ابوالقاسم ساسي متحللة داخل سيارته هونداي سوناتا على الطريق الترابي الرباط بين الفقهاء وسبها في منطقة تسمى الغاني ..

واوضح في اتصال هاتفي مع مراسل بوابة افريقيا الاخبارية بان المواطن ابوالقاسم كان قد اختطف في 28 اكتوبر من العام 2018 من قبل مجهولين يعتقد انهم تابعين للعصابات التشادية من قطاع الطرق وتم قتله بعد تأخر عملية دفع الفدية المالية لهم .

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