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العثور على جثة مواطن من الفقهاء متحللة بعد عام من اختطافه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس الفرع البلدي الفقهاء ببلدية الجفرة بان احدى الدوريات التابعة للقوات المسلحة الليبية عثرت على جثة المواطن بلقاسم حميد ابوالقاسم ساسي متحللة داخل سيارته هونداي سوناتا على الطريق الترابي الرباط بين الفقهاء وسبها في منطقة تسمى الغاني ..
واوضح في اتصال هاتفي مع مراسل بوابة افريقيا الاخبارية بان المواطن ابوالقاسم كان قد اختطف في 28 اكتوبر من العام 2018 من قبل مجهولين يعتقد انهم تابعين للعصابات التشادية من قطاع الطرق  وتم قتله بعد تأخر عملية دفع الفدية المالية لهم .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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