بعد معارك شرسة.. الجيش تجاوز معسكر اليرموك

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني مقطع فيديو أكدت خلاله سيطرة الوحدات العسكرية على أجزاء واسعة من معسكر اليرموك، مشيرة إلى تقدمها لما بعد المعسكر.

ويعتبر معسكر اليرموك من أكثر الأماكن التي شهدت أعنف الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والكتائب المسلحة التابعة لحكومة الوفاق منذ بدء العملية العسكرية في طرابلس.

وتوحي مشاهد الدمار التي ظهرت بالفيديو أن حربا شرسة عاشتها المنطقة وأفضت إلى سيطرة الجيش عليها وهو ما يعد نقلة نوعية في محاور القتال التي بقيت على حالها دون تغيير المدة الماضية.

كما نشرت شعبة الإعلام الحربي صورا جوية تظهر استهداف الوحدات العسكرية تمركزات تابعة للوفاق.

وأكدت الشعبة عدم توقف العمليات العسكرية إلى حين إثبات السيطرة التامة على طرابلس وليبيا وهو ما يتحكم فيه عامل الوقت الذي لا يُعرف متى سيكون، كون المواجهات لاتزال مستمرة مع استماتة قوات الوفاق في صد تقدمات الجيش نحو عمق العاصمة.

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