وفاة السنوسي الهوني.. أبرز أعلام الصحافة في ليبيا

ودعت ليبيا أمس أحد أبزر أعلام الصحافة فيها “السنوسي العربي الهوني”، عن عمر ناهز الـ83 عاما، ووري جثمانه في مقبرة سيدي منيدر السبت بالعاصمة طرابلس.

ويعد الصحفي الراحل من الكتاب المعروفين في الوسط الإعلامي الليبي والعربي، حيث ترك أرشيفا حافلا بالنتاجات الصحفية المتنوعة التي تناول فيها القضايا المهمة والقريبة من المواطن.

ورحل الفقيد مسجلا تاريخا ممزوجا بطلب العلم الذي تلقاه في عدد من المدن الليبية وانتهى به بحصوله على بكالوريوس الصحافة من لبنان مع عطاء كبير وقلم مُسطر في عدد من الصحف المحلية والعربية حاول من خلاله تصحيح مسارات مختلفة في البلاد.

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