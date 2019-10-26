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انقسام النواب يُعمّق جراح الليبيين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خلّف الانقسام السياسي حالة من الجمود في الملف الليبي ألقى بظلاله على كل الأصعدة وفي كافة المجالات ليجعل المواطنين يرزحون تحت وطأة الأزمات المتلاحقة.

وبات مجلس النواب، الذي عقد الليبيون آمالا كبيرة عليه ورفعوا سقف تطلعاتهم متوقعين أن يكون طوق النجاة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة، منقسما هو الآخر على نفسه، وأصبح الشارع يسمع بين الفينة والأخرى اجتماعات لتوحيد صفوفه.

وعرقلت الانقسامات عمل المجلس وجعلت من حدث انعقاد جلساته خبرا رئيسيا في حين أنه من المفترض أن يكون عمله المعتاد عقد جلساته بشكل يومي نظرا للظروف التي تعيشها البلاد والمواجهات العسكرية والأزمات التي تحاصر المواطنين من كل صوب.

مشهد معقد يصعب معه التكهن بما سيكون في قابل الأيام ويفتح الباب أمام تساؤلات عن موعد لنهاية الأزمات والانقسامات في صفوف الساسة في هذا البلد الذي مزقته الصراعات وأنهكت شعبه رغم امتلاكه كل مقومات النجاح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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