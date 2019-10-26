داخلية الوفاق تتبرأ من “البيجا”.. مطلوب يتبع للبحرية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن عبد الرحمن ميلاد الشهير بلقب “البيجا”، الذي استضافته قناة إيطالية وهو يرتدي زيها الرسمي، لا يتبع لها، وإنما يتبع لخفر السواحل التابع للقوات البحرية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته بصفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن الأجهزة الأمنية تولي ملف كل المطلوبين متابعة خاصة، وأن آخرين تواروا عن الأنظار واستغلوا حرب طرابلس، لإعادة الظهور وحاولوا استغلال الوضع الأمني.

وأكدت أن “البيجا” صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتاريخ 23 إبريل الماضي، وجرى مخاطبة جهة عمله بإيقافه عن العمل وإيقاف صرف راتبه، كما قام المصرف المركزي امتثالا لقرار النائب العام بالتحفظ على حساباته المصرفية لدى المصارف التجارية.

وشددت “داخلية الوفاق” أنها ستواصل البحث والتحري عن كل المطلوبين، وتعزز منظومتها الأمنية بأحدث نظم تتبع المطلوبين جنائيا ومنعهم من السفر من المنافذ الرسمية والتعميم عليهم خارجيا حتى يمثلوا أمام القضاء ويواجهوا التهم المنسوبة إليهم.

وكان تقرير أمني صادر عن الأمم المتحدة في يونيو عام 2017 قد وصف عبدالرحمن ميلاد بـ”مهرب بشر، متعطش للدماء، ومسؤول عن إطلاق النار في البحر، قائد منظمة إجرامية ويشتبه في أنه أغرق العشرات من المهاجرين”.

وبعدها ظهر “البيجا” باجتماعين رسميين في إيطاليا، أحدهما مع خفر السواحل الإيطالي، رغم إدانته من قبل الأمم المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان بعمليات تهريب البشر.

ورد “البيجا” على الموقف المحرج الذي وضع فيه السلطات الإيطالية، بقوله إنه جاهز للاستجواب من قبل السلطات المعنية حول التهم الموجهة إليه، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استند إلى ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي دليل حقيقي.

ورمى عبد الرحمن بكافة التقارير الإيطالية التي تحدثت عن ضجة ظهوره إلى جانب مسؤولي خفر السواحل الإيطالي عرض الحائط، مؤكدا أن العلاقات بين خفر السواحل الليبي والإيطالي جيدة.

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