مراقبو تعليم الجنوب يعلنون انضمامهم لتعليم المؤقتة بعد قرارات عبد الجليل

أعلن مراقبو التعليم بالمنطقة الجنوبية وقف التعامل مع وزارة التعليم المفوضة، والانضمام إلى وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، جاء ذلك في بيان استنكروا فيه القرارات الصادرة عن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، التي وصفوها بالظالمة، ومنها إحالة مديري المدارس ومراقبي التعليم إلى النائب العام.

وكذلك إعفاء عدد من مراقبي التعليم من العمل دون سبب يذكر، سوى أنهم وقفوا في صف المعلم في المطالبة بأبسط حقوقه المشروعة.

جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي عقدوه أمس في مقر مراقبة التعليم ببلدية براك الشاطئ، لمناقشة تداعيات ما صدر عن وزير التعليم المفوض.

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