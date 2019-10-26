وزير صحة المؤقتة يتفقد مستشفى امساعد الجديد تمهيدا لافتتاحه

تفقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم، إنجاز العمل والتجهيزات في مستشفى امساعد العام الجديد، تمهيدا لافتتاحه في الفترة القادمة، وذلك خلال زيارة ميدانية برفقة مدير إدارة المشروعات بالوزارة.

ووفق الوزارة فقد أكد عقوب على أهمية سرعة الانتهاء من جميع الترتيبات المطلوبة، لافتتاح المستشفى في الوقت القريب، بهدف بدء تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين.

كما اطلع وزير الصحة على عدد من المنشآت والمرافق الطبية والأجهزة التابعة للقطاع، برفقة مدير مستشفى امساعد القروي وعدد من مسؤولي الصحة بالبلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا