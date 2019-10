“الحويج” يعقد اجتماعا بمشاركة اللجنة الاستشارية الروسية المعنية بليبيا

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الاستشارية الروسية المعنية بليبيا تحت عنوان “الأزمة الليبية و آفاق الحل”، على هامش اعمال القمة (الروسية – الافريقية) المنعقدة بمدينة سوتشي

اُستُهِل الاجتماع بكلمة الوزير وضح فيها آثار الأزمة الليبية على دول المنطقة وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود التي تقوم بها الحكومة الليبية المؤقتة و الجيش من أجل إِحلال السلام والاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات للمواطنين الليبيين في المناطق الخاضعة لسيادة السلطات الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه الحكومة الليبية المؤقتة و الجيش والتي تمثل 90% من الأراضي الليبية, بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الذي يهدد امن واستقرار المنطقة.

كما أوضح الحويج للجنة الاستشارية الروسية المعنية بليبيا رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية المسلحة المدعومة من قبل حكومة السراج وبعض الدول .

وشدد الحويج على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين الجانب الليبي و الروسي من أجل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة لهما.

وفي ذات السياق سلم الحويج ملفً متكاملً عن رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية و الإجراءات والقرارات القانونية الصادرة عن مجلس النواب الليبي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في طرابلس والتي دفعت بدورها القوات المسلحة العربية الليبية للتحرك لتخليص العاصمة من المليشيات الإرهابية المسلحة.

