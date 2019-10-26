صحة المؤقتة تتفقد قسمي الكلى والأشعة بمركز بنغازي الطبي

تفقدت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، قسمي الكلى والأشعة بمركز بنغازي الطبي، وذلك برفقة مديري مكاتب التفتيش والمتابعة بالمركز ومستشفى الأطفال ومكتب بنغازي.

ووفق إدارة الإعلام بالوزارة، فإن الجولة التفقدية جاءت في إطار سعي وزارة الصحة لتحسين جودة الأداء، والوقوف على أوجه القصور، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ السياسة العامة للوزارة، في مختلف القطاعات والأجهزة التابعة لها.

وعقب الجولة بحث وفد إدارة التفتيش مع عدد من رؤساء الأقسام ومسؤولي المكاتب بمركز بنغازي الطبي، آلية تطوير جودة الأداء وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة بالمؤقتة خلال العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا