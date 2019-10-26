العثور على جثة شاب من بلدة الفقهاء اختطفه داعش قبل سنة

أخبار ليبيا24

عثرت دوريات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الوسطى اليوم السبت على جثة متحللة لمختطف على يد جماعة إرهابية منذ نحو عام.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن الدوريات عثرت على جثة متحللة للمواطن “أبو القاسم أحميد ساسي” بجنوب منطقة الفقهاء، حيث تم جلبها إلى مستشفى العافية بهون.

وأشارت الغرفة، إلى أن ساسي (26 عاما) اختطف منذ نحو عام عندما دخلت مجموعة إرهابية إلى بلدة الفقهاء جنوبي منطقة الجفرة وقاموا بخطف وقتل عدد من المواطنين.

ونعى مقربون على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب بالقاسم أحميد ساسي بعد العثور على جثته.

وشن داعش في أكتوبر 2018 هجومًا مسلحًا على منطقة الفقهاء أسفر عن مقتل 4 أشخاص وخطف آخرين.

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