أستاذ تاريخ: الدولة العثمانية أساءت لليبيين بداية من فرض الضرائب إلى حروب أهلية

قال الدكتور وليد شعيب أستاذ التاريخ بجامعة طبرق ، إن ” ليبيا ليست تابعة للأتراك، فهم من فرضوا سيطرتهم على ليبيا من 1551 إلى عام 1912 بالقوة، وكان الليبيون مغلوبين على أمرهم لأن الدولة العثمانية كانت إمبراطورية آنذاك ولم يكن بمقدورهم مقاومتها”.

وأضاف شعيب، في تصريحات صحفية له، أن “الدولة العثمانية أساءت كثيرا لليبيين، بداية من فرض ضرائب إلى حروب أهلية بين مصراتة وبرقة عام 1916”.

وأوضح، أن “جرائم الدولة العثمانية لا تزال ندوبها على وجه ليبيا إلى الآن، و أن الليبيين نفضوا أيديهم من الأتراك عام 1912 عندما سمحت لهم الفرصة، وعندما خذلهم الأتراك ووقعوا على معاهدة أوشي لوزان مع الإيطاليين عام 1912″.

وأضاف، أن ” أنقرة تمد حكومة الوفاق والإخوان الإرهابية بالأسلحة مقابل حصول الأولى على النفط الليبي، فهي منحت أردوغان الفرصة للهجوم على ليبيا واستباحتها”.

