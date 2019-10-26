شاهد.. أمطار غزيرة تضرب شوارع طرابلس

أخبار ليبيا24

تشهد العاصمة طرابلس هذه الليلة سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية أدت إلى تجمع المياه في عدد من الأماكن.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت إن السحب تتكاثر على أغلب مناطق الشمال الغربي (من رأس إجدير حتى مصراتة سهل الجفارة الجبل الغربي وأغلب مناطق الدواخل) مع سقوط أمطار متفرقة.

وتوقع المركز أن تكون الأمطار جيدة إلى غزيرة أحيانا من مساء اليوم على بعض المناطق وتصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأفاد المركز أن درجات الحرارة القصـوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال الغربي تتراوح ما بين (21 -26) مئوية.

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