الدغاري يكشف بنود الأتفاق مع الجانب المصري

أوضح عضو مجلس النواب ” خليفة الدغاري ” أنه خلال لقاء أعضاء مجلس النواب الليبي مع اعضاء مصر قدمت مذكرة للجانب المصري بخصوص معاناة المواطن الليبي عبر المنافذ المصرية .

وكشف الدغاري فى تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المذكرة تناولت إنشاء مبنى للمنفذ البري المصري يليق بالمواطن الليبي تتوفر فيه كل الخدمات وذلك خلال عام 2020 سيكون قيد الأنشاء.

الدغاري أضاف أن اللقاء أكد أيضا على إعفاء المواطن الليبي من دفع 350 جنيه مصري أثناء دخوله و خروجه من جمهورية مصر و الأهتمام بالمرضى القادمين عبر المنافذ ووضع حلول عاجلة لإزالة كل العراقيل أمام المرضى .

وأشار بإنه خلال لقاء أعضاء مجلس النواب الليبي مع المصري ناقش إمكانية فتح القنصليات و منح التأشيرات و إلغاء رسوم التأشيرة و منح حرية التنقل المعروفة بين الدول الشقيقة .

الدغاري أكد أن الجانب المصري إستمع لكل المشاكل التى يتعرض لها المواطن عبر المنافذ ووعد بحلول عاجلة فى أقرب وقت بعد تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

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