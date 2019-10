قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، إن “دوريات القوات المسلحة بالمنطقة العسكرية الوسطى عثرت على جثة متحلله للمواطن ابوالقاسم ساسي بجنوب منطقة الفقهاء”.

وأوضحت الغرفة، في تدوينة لها عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أنه” قد تم جلب جثة المواطن لمستشفى العافية بهون”.

وأضافت، أن ” المواطن قد خطف منذ حوالي سنة عندما دخل الارهابيين المنطقة وقاموا بخطف وقتل عدد من المواطنين” .

The post الجيش: العثور على جثة مواطن في الفقهاء بعد اختطافه من الإرهابيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية