منذ أن علقت أعمالها في ليبيا بعام 2014 .. نائب رئيس البعثة الأممية يزور بنغازي ويلتقي شخصيات سياسية وعسكرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصل نائب رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا جوشوا هاريس مساء اليوم السبت إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي .

ومن المتوقع أي يجري هاريس لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية لإنهاء القتال الدائر في طرابلس والسعي لتحقيق العدالة في ضحايا الهجوم المسلح ضد السفارة الأمريكية في بنغازي في الحادي عشر من سبتمبر 2012، والتي أسفرت عن مقتل السفير جون كريستوفر ستيفينز وأربعة موظفين آخرين.

يشار إلى أن هذه أول زيارة من نوعها لنائب رئيس البعثة إلى بنغازي منذ أن علقت الولايات المتحدة العمليات الدبلوماسية في ليبيا في عام 2014.

هاريس شدد في اجتماعه على وجهات النظر الأمريكية فيما يتعلق بالحاجة الملحة للأحزاب الليبية لتخفيف حدة القتال في طرابلس والعمل من خلال العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها.

نائب رئيس البعثة أوضح أن بلاده تشعر بالقلق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين، داعًيا جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية .

وأكد عدم الولايات المتحدة الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في ليبيا، والمضي قدماً في الإصلاحات التي تعزز الشفافية في تخصيص الموارد الطبيعية الليبية لصالح جميع الليبيين وازدهارها، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لن توقف جهودها لإيجاد وتقديم مرتكبي الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين في بنغازي إلى العدالة، وذلك في إطار الشراكة الأمريكية الليبية لهزيمة الإرهاب .

وقال جوشوا هاريس إن بلاده تدعوا القادة السياسيين والاقتصاديين والأمنيين الليبيين إلى إنهاء العمليات العسكرية في ليبيا، ودعم حل سياسي لإيقاف القتال، وتهيئة الظروف لإقامة علاقة أقوى بين الولايات المتحدة وليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24