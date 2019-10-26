داخلية الوفاق تكشف حقيقة الأوضاع بمنفذ وازن

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن حركة عبور المسافرين عبر منفذ وازن الحدودي مع تونس، تسير بشكل طبيعي وانسيابي بين الجانبين.

وقالت الوزارة إنها على تواصل مـع مديرية أمن منفذ وازن البري، مثمنة الجهود التي تبذلها المديرية والأجهزة الأمنية الأخرى في تسيير حركة السير وتقديم المساعدات للمسافرين عبر المنفذ.

يذكر أن ليبيا أغلقت معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، الأربعاء الماضي، بقرار من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، نتيجة سوء المعاملة والمماطلة في الإجراءات من قبل الجانب التونسي.

وكان وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا شكا لوزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، تعرض الليبيين القاصدين تونس عبر منفذ راس اجدير، لمشاكل وعراقيل منها الانتظار لساعات طويلة في الجانب التونسي قد تتجاوز الـ24 ساعة في ظل وجود حالات إنسانية.

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