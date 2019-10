أفريكوم: أربع غارات جوية قضت على 25% من عناصر داعش في ليبيا

أكد المتحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” العقيد كريس كارنس، أن ” أربع غارات جوية أمريكية قضت على 25% من الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش الموجودين في ليبيا”.

وأكمل كارنس، في تصريحات إعلامية، السبت، أن” تلك العناصر كانت تتجمع في معسكرات بالجنوب الليبي لتجنيد عناصر جدد، مضيفاً أن قوات أفريكوم ستستمر في مراقبة الوضع حتى لا تصبح ليبيا محطة رئيسية للإرهابيين مجدداً”.

وأضاف كارنس، “منذ إعادة تموضع القوات الأمريكية في أبريل الماضي واصلنا في المراقبة والرصد للوضع في ليبيا، قلقنا الشديد هو أنه مع الحرب التي تشهدها البلاد فإن التنظيمات الإرهابية وبالتحديد تنظيم داعش قد يتمكن من إعادة الاستقرار والبدء بتجنيد عناصر جدد”.

وأكد المتحدث باسم “أفريكوم” أنه عندما تم رصد محاولة عدد من عناصر التنظيم لتدريب عناصر جدد وإعداد معسكرات خاصة، اتخذت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا القرار بضرب المعسكرات قبل أن تتوسع.

وتابع المتحدث أن عدد عناصر تنظيم داعش الموجودين في ليبيا الآن أقل من 150 عنصراً فقط بعد أن تم القضاء على 46 إرهابياً، مؤكداً أنهم سيواصلون مراقبة ورصد مواقع الإرهابيين في ليبيا ولن يسمحوا لتنظيم داعش باستغلال أزمة البلاد لإعادة تمركزه من جديد

