شهود: أصوات اشتباكات قوية في محور مطار طرابلس

أخبار ليبيا24

قال شهود عيان في وقت قريب من اليوم السبت إنهم سمعوا أصوات اشتباكات قوية ومتقطعة مصدرها محور طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وتشهد معظم محاور القتال في محيط طرابلس قصفا كثيفا بين وحدات الجيش الوطني والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأكد الجيش الوطني اليوم السبت أن عملياته العسكرية لن تتوقف حتى تخليص كامل التراب الليبي من الجماعات الإرهابية والإجرامية المسلحة.

ومنذ أبريل الماضي تخوض وحدات الجيش الوطني معارك متواصلة في إطار عملية تحرير العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني “لن تتوقف عملياتنا إلا بتخليص كامل تراب ليبيا منكم ومن أتباعكم الذين دمّروا الوطن”.

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