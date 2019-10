واشنطن: لن تدخر جهدا للعثور على مرتكبي الهجمات ضد الموظفين الأمريكيين في بنغازي

كشفت السفارة الأمريكية ، أن” رئيس البعثة جوشوا هاريس توجه إلى مطار بنينا لإجراء مشاورات مع مجموعة من الشخصيات الليبية حول الجهود المبذولة لإنهاء القتال حول طرابلس والسعي لتحقيق العدالة للضحايا الأمريكيين الذي قضوا جراء هجوم 11 سبتمبر 2012 ضدّ المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي قائلة إن هذه أوّل زيارة من نوعها إلى بنينا منذ أن علّقت الولايات المتحدة عملياتها الدبلوماسية في ليبيا في عام “2014.

و شدد نائب رئيس البعثة هاريس على وجهات النظر الأمريكية فيما يتعلق بالحاجة الملحّة للأطراف الليبية لتخفيف حدّة القتال في طرابلس والعمل من خلال العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها.

وأعرب هاريس عن قلق الولايات المتحدة إزاء الخسائر في أرواح المدنيين داعية جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية.مؤكدة دعمها الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في ليبيا والمضي قُدماً في الإصلاحات التي من شأنها أن تعزّز الشفافية في تخصيص الموارد الطبيعية الليبية لمنفعة وازدهار جميع الليبيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تدخر جهداً للعثور على مرتكبي الهجمات ضدّ الموظفين الأمريكيين في بنغازي وتقديمهم إلى العدالة، ضمن الشراكة الأمريكية الليبية لدحر الإرهاب.

