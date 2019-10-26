بحرية الوفاق تنفي اتهامات أوروبية باستهداف سفينة إنقاذ المهاجرين آلان كردي

نفت البحرية الليبية، في بيان لها السبت، قيامها بالتعرض لأي منظمة معنية بإنقاذ المهاجرين في سواحل البحر المتوسط، مؤكدة عدم صحة تصريحات منظمة “آلان كردي”، عبر حسابها على موقع “تويتر”، بشأن تعرضها للتهديد من قبل سفينة مسلحة تابعة للبحرية الليبية أثناء قيامها بعملية إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية.

وخلال منشور عبر الصفحة الرسمية لـ “مكتب الإعلام والثقافة البحرية”، أشارت البحرية الليبية إلى أن دورياتها لم تقم باعتراض أو رماية أو تهديد لأية قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها، مشددة على أن البحرية الليبية لن تتنازل عن فرض السيادة البحرية على كامل المياه الليبية وأنها تعامل بشكل ايجابي مع كل من يتعامل معها على أسس القانون الدولي البحري والتشريعات الخاصة بذلك، داعية المنظمات الدولية للالتزام بمذكرة السلوك الخاصة بالعمل في المياه الليبية، بما يحقق إنقاذ الأرواح ويؤمن كرامة كل الجهات المتعاونة، بحسب البيان.

تمكنت منظمة “سي آي” غير الحكومية من إنقاذ 90 مهاجراً كانوا على متن قارب نجاة، واتهمت خفر السواحل الليبيين بتهديدها بالسلاح.

وقال المتحدث باسم المنظمة الألمانية غوردن ايسلر لفرانس برس “تمكنا من (إنقاذ) المهاجرين الـ90، وبينهم امرأتان”.

وأضاف “لكننا تحت الصدمة إذ لم يسبق أبداً تهديدنا بهذه الصورة من قبل”، موجهاً الاتهام إلى “دول الاتحاد الأوروبي بالسماح لمثل هؤلاء الاشخاص المسلحين من ذوي السلوك الوحشي بالتصرف”، على حد تعبيره.

وبعد تلقي نداء استغاثة من أشخاص كانوا على متن قارب نجاة قبالة السواحل الليبية، تمكنت سفينة “الان الكردي” من تحديد مكان المركب وتأمين العون له.

وأوضح ايسلر “بعدما نجحنا في نقل عشرة إلى السفينة، حاصرتنا 3 زوارق سريعة، على متنها اشخاص ملثمون ويحملون أسلحة”.

وقالت المنظمة إنّ الزوارق أطلقت طلقات نارية تحذيرية في الهواء وفي المياه حيث كان يتواجد مهاجرون.

وتعتبر “سي آي” التي لم تحدد وجهتها ووجهة إنزال المهاجرين، أنّها لم تكن ضمن المياه الإقليمية الليبية.

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