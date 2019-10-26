بالصور.. شواطئ درنة تستضيف بطولة الغوص الحر

استضافت شواطئ درنة هذه الأيام بطولة الغوص الحر (بندقية)، والتي انطلقت من مرفأ ميناء درنة شرقاً على متن القاطرة ايراساً وصولاً إلى قرابة جزيرة منطقة كرسة غرباً.

ويشارك بالمهرجان المقام تحت إشراف الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بدرنة، تحت شعار “صيادوا المواسم”، 12 مجموعة كل منها تضم 3 غطاسين من مدن ليبية.

واستمرت الرحلة في يومها الأول 10 ساعات في عرض البحر من ساعة الصباح والعودة بعد مغيب الشمس، فيما عاد المشاركون بصيد من أنواع مختلفة من الأسماك ليتم وزنها ومعرفة الفائز.

وأقيم المهرجان لمدة يومين متتالين، 25 و26 اكتوبر الجاري ، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، وحرس المنافذ وإدارة ميناء درنة البحري، وعدد من الجهات الأمنية بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية