إصابة شاب في انفجار لغم أرضي ببنغازي

أُصيب شاب بشظايا لغم أرضي أثناء قيامه بأعمال نظافة خلف النادي الليبي بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي شرق البلاد، اليوم السبت.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن معتصم بالله محمد منصورالمعتصم (30 عامًا) أُصيب بشظايا لغم أرضي في الوجه واليد اليمنى، أثناء قيامه بأعمال نظافة بواسطة آلة (كاشيك) فانفجر به.

وأوضحت البرغثي، أنه تم إسعاف الشاب وقُدمت إليه الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، وأن حالته الصحية مستقرة، إذ غادر المستشفى بعد علاجه.

ولقي عدد من المدنيين حتفهم وأُصيب آخرون جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها «التنظيمات الإرهابية» بمنطقتي الصابري ووسط البلاد في مدينة بنغازي.

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