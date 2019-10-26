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بعد معسكر اليرموك.. توقعات بعملية أوسع بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال ضابط بارز في الجيش الوطني لصحيفة الشرق الأوسط، مفضلا عدم كشف هويته، إن الوحدات العسكرية المتمركزة في ضواحي طرابلس تستعد لعملية كبيرة في الأيام المقبلة ضد الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، اليوم السبت، مقطع فيديو أكدت خلاله سيطرة الوحدات العسكرية على أجزاء واسعة من معسكر اليرموك، مشيرة إلى تقدمها لما بعد المعسكر.

كما نشرت الشعبة صورا جوية تظهر استهداف الوحدات العسكرية تمركزات تابعة للوفاق.

وأعلن الجيش الوطني الجمعة أنه سيطر على مناطق جديدة في ضواحي طرابلس، معززا مواقعه ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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