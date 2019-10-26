تنسيقية معلمي الزاوية ترفض التعامل مع وزير تعليم الوفاق

أعلنت تنسيقية معلمي الزاوية، اليوم السبت، رفضها التعامل مع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل بعد قرار اعفائة 20 مراقبا تعليميا بالبلديات.

ووصف عضو التنسيقية عبد الستار القمودي، في تصريحات صحفية، القرار الصادر عن وزير التعليم بحق مراقبي التعليم بالبلديات بـ”الكيدي والصادر عن ردة فعل غير مدروسة”.

وأوضح القمودي، أن التنسيقية ما زالت تنتظر رد الرئاسي على مطالب الاعتصام، بعد الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي مع إدارة المتابعة بالمجلس الرئاسي.

وأعلنت نقابة المعلمين دخولها في اعتصام بداية العام الدراسي، للمطالبة بتسوية مرتبات المعلمين وصرف علاوة الحصة والتأمين الصحي، قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى إقالة وزير التعليم.

يشار إلى أن وزير التعليم عثمان عبد الجليل قد أصدر الخميس قرارا بإعفاء 20 مراقب تعليم بالبلديات وإحالة المعلمين المعتصمين على النائب العام إذا لم يستأنفوا عملهم بالمدارس.

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