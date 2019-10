البحرية الليبية : لم نتعرض لأي منظمة معنية بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أكدت البحرية الليبية ، أنها لم تتعرض لأي منظمة معنية بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، مفندة تصريحات منظمة “آلان كردي” بتعرضها للتهديد من قبل سفينة مسلحة أثناء قيامها بعملية إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت البحرية في بيان لها أن دورياتها لم تقم باعتراض أو رماية أو تهديد لأية قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها، مشددة على أن البحرية الليبية لن تتنازل عن فرض السيادة البحرية على كامل المياه الليبية.

ودعت البحرية ، المنظمات الدولية للالتزام بمذكرة السلوك الخاصة بالعمل في المياه الليبية، بما يحقق إنقاذ الأرواح ويؤمن كرامة كل الجهات المتعاونة .

