محلل عسكري: هذه نتائج سيطرة الجيش على معسكر اليرموك

أكد المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني أن ” معسكر اليرموك يعد أكبر المعسكرات الليبية في العاصمة من حيث المساحة وأهمها من حيث الموقع اللوجستي”.

وأضاف الترهوني، في تصريحات صحفية له، أن “معسكر اليرموك هو حلقة الوصل الكبرى بين نقاط الهجوم والدفاع، لدى المليشيات”.

وأكمل ، أن “تمركز الجيش في معسكر اليرموك تمكنه من الهجوم المباشر على محوري الخلاطات وصلاح الدين حيث يقع مبنى الجوازات ما يعد سيطرة على النقطة الفاصلة لمحاور عين زاره ووادي الربيع والخلاطات”.

وكان الجيش قد أعلن سيطرتها الكاملة على معسكر اليرموك مؤكدا استمرار تقدم قواته لما بعد المعسكر.

