شن السلاح الجوي التابع للجيش ضربات جوية مكثفة ضد مواقع لقوات تابعة للوفاق جنوب مصراتة.

وكان الجيش قد أعلن سيطرته على معسكر اليرموك مؤكدا أنه يواصل تقدمه لما بعد المعسكر حيث نشر لقطات مصورة لقواته في ذلك المعسكر.

