بسرعة لا تتجاوز “80” كلم بالساعة .. تفعيـل أجهزة ضبط السرعة على الطريق السريع ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر مدير أمن بنغــازي عميد عادل عبدالعزيز تعليماته لقسم المرور والتراخيص وقسم شرطة النجـدة بتفعيل أجهزة ضبط السرعة خاصة على الطريق السريع بالمدينة .

وطالب مدير الأمن الأجهزة الأمنية السالفة الذكر بضرورة تنفيذ الخطة الأمنية المُرورية الشاملة على أرض الواقع والانتشار الأمني المُروري على كامل الطريق السريع للحد من الحوادث على هذا الطريق الذي يلقى فيه المواطنون حذفهم، ويصاب الكثير في الحوادث التي تسبب في معاناة بشرية لا حصر لها، وتتسبب حالات الوفاة والعديد من الإصابات الناجمة من هذه الحوادث.

يذكر أن رئيس مكتب الإعلام الأمني بالمديرية نقيب أحمد ضوء المسماري أكد إصدار تعليمات عاجلة من قبل مدير أمن بنغــازي بتركيب أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) على كامل الطريق السريع ومخالفة كل من تجاوز السرعة القانونية والنظر إلى هذه المسألة بشكل جاد ليعيد إلى الطرقات الأمن والأمان، ليوقف نزيف الدم ولحماية الأرواح والخسائر المادية.

وقال المسماري إن إضافة هذه التقنية والأنظمة الحديثة لقسم المرور والتراخيص بنغــازي ستساعد أعضائه للقيام بمهامه بشكل فعال في رصد وضبط وإدارة الحركة المرورية مما يساهم في الارتقاء بمستوى السلامة المرورية .

ولفت إلى أن هذه التقنيات الحديثة لها دور هام في خفض من المخالفات المرورية، و بالتالي خفض الحوادث المرورية وما يترتب عليها من آثار سلبية.

وأكد المسماري أن مديرية أمن بنغــازي اطلقت اليوم حملات مرورية مُكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، من استعمال الهاتف المحمول وعدم التقييد بالسرعة القانونية وعدم استخدام حزام الأمان، وضبط أي سائق لم يتجاوز السن القانوني لقيادة المركبة، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وقال المسماري إن مديرية أمن بنغــازي مُستمرة في هذه الحملات وسيتم التركيز على الطريق السريع للحد من الحوادث المرورية لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها ،ومخالفة كل من يتخلف قواعد وقوانين المرورية.

يشار إلى أن شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق السريع في بنغازي، الأربعاء الماضي وهما الكابتن طيار يحي بودربالة وشاب تخرج حديثًا من كلية الطب سالم العبيدي.

وشهدت الطريق السريع ببنغازي التي أطلق عليها مؤخرًا “طريق الموت” عشرات الحوادث المأساوية الدامية التي أدت إلى مقتل الكثيرين خلال المدة الماضية.

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