أمطار غزيرة وبرد.. وتحذير من السيول

تعرضت طرابلس وعدة مدن ومناطق إلى أمطار غزيرة تخللها هطول البرد وهبّات رياح قوية، في مقدمة لأحوال جوية غير مستقرة من المتوقع أن تستمر لأيام.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية جديدة هذه الليلة على أغلب مناطق شمال غرب البلاد، من راس اجدير حتى مصراتة، والدواخل- سهل الجفارة والجبل الغربي، وقد تكون غزيرة أحيانا تسبب تجمع المياه وجريان الأودية.

ووفق موقع “طقس ليبيا”، فإن الأمطار ستكون متفاوتة من منطقة لأخرى لكن محليا تكون غزيرة، مبينا أن المنطقة من العاصمة طرابلس إلى العزيزية جنوبا وغربا إلى الزاوية، من المحتمل أن تتأثر بخلايا مطرية قوية.

وحذر الموقع من غزارة الهطول الذي قد يترافق مع تساقط البرد والتبروري من الحجم الكبير ببعض المناطق.

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