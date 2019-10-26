واشنطن: ندعم استقرار قطاع الطاقة وتعزيز الشفافية في تخصيص الموارد الطبيعية لمنفعة جميع الليبيين

قام رئيس بعثة الولايات المتحدة في ليبيا، جوشوا هاريس، بزيارة إلى “بنينا” ، اليوم السبت، لإجراء مشاورات مع مجموعة من الشخصيات الليبية حول الجهود المبذولة لإنهاء القتال حول طرابلس.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن الزيارة تهدف لتحقيق العدالة للضحايا الأمريكيين الذي قضوا جراء هجوم 11 سبتمبر 2012 ضدّ المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي.

وشدد “هاريس” خلال اجتماعاته على وجهات النظر الأمريكية فيما يتعلق بالحاجة الملحّة للأطراف الليبية لتخفيف حدّة القتال في طرابلس والعمل من خلال العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها.

وجاء في المنشور: “تدعو السفارة الأمريكية القادة السياسيين والاقتصاديين والأمنيين الليبيين إلى إنهاء الأعمال العدائية الحالية، ودعم حل سياسي للصراع، وخلق شروط وجود علاقة أقوى بين الولايات المتحدة وليبيا.”

وأكدت الولايات المتحدة دعمها الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في ليبيا والمضي قُدماً في الإصلاحات التي من شأنها أن تعزّز الشفافية في تخصيص الموارد الطبيعية الليبية لمنفعة وازدهار جميع الليبيين.

وأوضحت السفارة أن هذه هي أوّل زيارة من نوعها إلى بنينا منذ أن علّقت الولايات المتحدة عملياتها الدبلوماسية في ليبيا في عام 2014.

.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا