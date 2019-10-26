بعد ظهوره التلفزيوني … باشاآغا : البيدجا مطلوب وتبعيته للبحرية وليس للداخلية

ليبيا – أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بياناً بختم وزيرها فتحي باشاآغا حول ما قالت انه ” إستضافة قناة إيطالية لقاء مع شخص مطلوب يسمي عبد الرحمن ميلاد” وحديثه وهو يرتدي الزي الرسمي ” في إشارة منها لـ ” البيدجا مسؤول خفر السواحل بالزاوية .

وقالت الوزارة في البيان إن ” الأجهزة الأمنية ” تولي ملف متابعة كل المطلوبين متابعة خاصة مشيرة إلى أنزآخرين تواروا على الأنظار واستغلوا ما أسمته ” الهجوم المسلح علي العاصمة ” لإعادة الظهور وحاولوا استغلال الوضع الأمني ولكن المعني – أي البيدجا – عاد للاختفاء بمجرد علمه بأنه متابع ومطلوب ضبطه ” وذلك في إشارة منها لظهوره في الجبهات بالعاصمة طرابلس .

ونفت الوزارة في بيان باشاآغا أن يكون هذا الشخص يتبع لها أو لأحد أجهزتها وقالت أنه لا يتقاضي أي راتب منها مؤكدة تبعيته لخفر السواحل التابع للقوات البحرية, وقد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتاريخ 23 /4/ 2019 .

كما أشار البيان إلى مخاطبة جهة عمله بإيقافه عن العمل وإيقاف صرف مرتباته، كما أعلنت قيام المصرف المركزي امتثالا بقرار النائب العام بالتحفظ علي حساباته المصرفية لدي المصارف التجارية .

وختم باشاآغا بيانه بالقول : ” سوف نستمر في البحث والتحري عن كل المطلوبين وسوف نعزز منظومتنا الأمنية باحدث نظم تتبع المطلوبين جنائياً ومنعهم من السفر من المنافذ الرسمية والتعميم عليهم خارجياً حتى يمثلوا أمام القضاء ويواجهوا التهم المنسوبة إليهم “.

يشار إلى أن ” البيدجا ” وهو معاقب أيضاً من مجلس الأمن قد ظهر مساء أمس الجمعة برتبة ( نقيب بحار ) في لقاء عبر قناة “ La7 “ الإيطالية مع الصحفية الاستقصائية ” فرانشيسكا مانوشا ” من مقر الخفر في الزاوية مؤكداً إستمراره في العمل ضمن خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق ومعتبراً إدراج مجلس الأمن لإسمه على قوائم العقوبات الدولية كُمهرب بشر ووقود قد تم بناءً على ” منشورات فيسبوك كيدية وتقارير الصحف “.

المرصد – متابعات

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