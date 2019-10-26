البحرية الليبية تنفي مزاعم منظمة إنقاذ ألمانية

نفت البحرية الليبية مزاعم تعرض السفينة “آلان الكردي” التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية “سي آي”، لتهديد من قبل سفينة مسلحة أثناء قيامها بعملية إنقاذ مهاجرين غير قانونيين بالبحر.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان مساء السبت، “نحن كقوات بحرية ليبية وحرس السواحل التابع لها ننفي نفياً قاطعاً علاقتنا بتلك الحادثة ونؤكد أن دورياتنا لم تقم باعتراض أو رماية أو تهديد لأية قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها”.

وأضاف البيان أن اتهام المنظمة يراد به “تشويه صورة حرس السواحل والبحرية الليبية وإظهارها كمجموعات مليشياوية غير منضبطة لا يُتحكم فيها، وتستطيع بذلك تحقيق مزيداً من الضغط على الجانب الأوروبي والايطالي خاصة وإحراج حكوماتها بغرض عرقلة التعاون الإيجابي بينهم وبين البحرية الليبية وحرس السواحل خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية التي حققت الكثير من المكاسب الإيجابية في ذلك الإطار”.

وطالبت البحرية الجهات الليبية ذات الاختصاص بمتابعة هذه الادعاءات بشكل قانوني وسياسي، ومخاطبة الدول التابعة لها تلك المنظمات غير الحكومية لتكف عن اتهام البحرية الليبية.

وكانت المنظمة قالت إن مسلحين كانوا على متن قوارب خفر السواحل الليبية هددوا طاقم سفينة “آلان الكردي” والمهاجرين الذين كانت تنقذهم في البحر الأبيض المتوسط، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء والماء.

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