أميركا تدعو لإنهاء القتال في طرابلس وحماية المدنيين

أجرى نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جوشوا هاريس، بعد وصوله السبت إلى بنينا، مشاورات مع مجموعة من الشخصيات الليبية حول الجهود المبذولة لإنهاء القتال حول طرابلس.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان، إن هاريس شدد خلال اجتماعاته على وجهات النظر الأميركية فيما يتعلق بالحاجة الملحّة للأطراف الليبية لتخفيف حدّة القتال في طرابلس والعمل من خلال العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها.

وقال الدبلوماسي الأميركي إن بلاده تشعر بالقلق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين، وتدعو جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية.

وأكد دعم الولايات المتحدة الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في ليبيا والمضي قُدماً في الإصلاحات التي من شأنها أن تعزّز الشفافية في تخصيص الموارد الطبيعية الليبية لمنفعة وازدهار جميع الليبيين.

ولفت البيان إلى ان مشاورات هاريس تطرقت لمساعي تحقيق العدالة للضحايا الأميركيين الذي قضوا جراء هجوم 11 سبتمبر 2012 ضدّ القنصلية الأميركية في بنغازي.

وشدد هاريس أن الولايات المتحدة لن تدخر أية جهود للعثور على مرتكبي الهجمات ضدّ الموظفين الأميركيين في بنغازي وتقديمهم إلى العدالة، ضمن الشراكة الأميركية الليبية لدحر الإرهاب.

ودعت السفارة الأميركية القادة السياسيين والاقتصاديين والأمنيين الليبيين إلى إنهاء الأعمال العدائية الحالية، ودعم حل سياسي للصراع، وخلق شروط وجود علاقة أقوى بين الولايات المتحدة وليبيا.

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