كشفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، عن شن السلاح الجوي التابع للجيش ضربات جوية في السدادة ومعيتيقة.

وأوضحت الغرفة، في تدوينة لها عبر موقع فيسبوك، أن” الضربات دمرت آليات ومعدات وأفراد متمركزين في جبهة سرت الكبرى وهناك محاولات يائسة من ما تبقى من الميليشيات لوقف تقدم قواتنا في المحاور دون جدوى”.

The post الجيش: ضربات جوية مكثفة في السدادة ومعيتيقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية