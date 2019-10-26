تفعيل “الرادارات” على الطريق السريع في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، السبت، تفعيل أجهزة ضبط السرعة عبر الطريق السريع، داعية جميع السائقين التقيد بالسرعة القانونية الا تتجاوز 80 كلم في الساعة.

وقالت المديرية في بيان إن مديرها العميد عادل عبدالعزيز أصدر تعليماته لقسم المرور والتراخيص وقسم شرطة النجدة بتفعيل أجهزة ضبط السرعة وتنفيذ الخطة الأمنية المُرورية الشاملة على أرض الواقع والانتشار الأمني المُروري على كامل الطريق السريع للحد من الحوادث التي تخلف قتلى وإصابات.

وصرّح رئيس مكتب الإعلام الأمني بالمديرية النقيب أحمد المسماري، أن مدير الأمن أصدر تعليمات عاجلة بتركيب أجهزة ضبط السرعة “الرادارات” على كامل الطريق السريع ومخالفة كل من تجاوز السرعة القانونية، لحماية الأرواح والخسائر المادية.

وقال المسماري إن هذه التقنية والأنظمة الحديثة تساهم في الإرتقاء بمستوى السلامة المرورية، ولها دور هام في خفض من المخالفات المرورية وبالتالي خفض الحوادث المرورية وما يترتب عليها من آثار سلبية.

وأكد المسماري ان مديرية أمن بنغازي اطلقت اليوم حملات مرورية مُكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، من استعمال الهاتف المحمول وعدم التقيد بالسرعة القانونية وعدم استخدام حزام الأمان، وضبط أي سائق لم يتجاوز السن القانوني لقيادة المركبة، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في اختناقات مرورية.

وقال المسماري إن مديرية أمن بنغازي مُستمرة في هذه الحملات وسيتم التركيز على الطريق السريع للحد من الحوادث المرورية لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، ومخالفة كل من يتخلف قواعد وقوانين المرورية.

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